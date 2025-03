Em meio a rumores de volta ao Barcelona, Messi fala sobre futuro. Veja

Os rumores de um possível retorno de Lionel Messi ao Barcelona estão a todo vapor. A imprensa europeia, incluindo o jornalista que cravou a ida do argentino para o Inter Miami, garantem que o camisa 10 quer retornar ao clube espanhol para atuar no novo Camp Nou.

No entanto, em entrevista a Apple TV, o astro argentino declarou que está se sentindo bem no Inter Miami. Lionel Messi ainda possui contrato com o clube norte-americano até dezembro deste ano.

“Eu me sinto muito bem, curtindo onde estou, o que faço, o dia a dia, os treinos, as partidas, meus amigos, minha família, eu gosto quando vou para a Argentina. Gosto muito mais do que quando era jovem , gosto de detalhes aos quais talvez não tivesse dado importância antes. Nunca fui de pensar no futuro, sempre vivi o dia a dia. Não estou me precipitando”, disse o craque argentino.

Possível retorno ao Barcelona

O retorno de Messi ao Barcelona está ligado ao novo Camp Nou. Ainda em reforma, o estádio do clube espanhol tem previsão para ficar pronto entre setembro e novembro deste ano.

“Quem foi o primeiro a dizer que Messi iria ingressar no Inter Miami? Eu. E agora estou lhe dizendo: ‘Ele está voltando para o Barcelona’. É isso. Palavras de Leo Messi: ‘Eu não posso deixar o futebol sem antes jogar no novo Camp Nou’”, afirmou Alex Candal, jornalista que informou a ida do astro para os Estados Unidos.