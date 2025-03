Em meio ao Carnaval, Seict realiza campeonato de Free Fire com premiação de R$1 mil

Carnaval da Familia, realizado na capital do estado do Acre, atrai muitos foliões para o local, mas o que poucas pessoas esperavam era um espaço voltado para o público gamer.

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) construiu um espaço voltada para competições de jogos eletrônicos mobile, que podem ser jogados diretamente do celular.

Lopinho TV é influenciador de Free Fire, jogo em que as disputas acontecerão, e acreano, sendo uma das cabeças à frente do projeto e afirmou que a ação de carnaval faz parte de um grande campeonato estadual, que vem sendo realizado pelo governo do estado.

“A gente faz o campeonato em parceria com o governo estadual, vamos ter inscrições gratuitas na segunda-feira (3), a partir das quatro da tarde”, explicou.

As inscrições são feitas em grupos de quatro, conhecidos como squads, que disputarão com outros grupos, também formados por quatro pessoas.

O campeonato será a etapa de Rio Branco de um torneio maior, envolvendo todo o estado do Acre. Ao todo a premiação será de R$1000, com metade do montante para os vencedores, R$300 para os vice campeões e R$200 para o terceiro colocado.

Após todas as etapas regionais serem realizadas, o grande final estadual deverá acontecer durante a Expoacre de 2025.

Veja o vídeo: