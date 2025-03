Em Sena Madureira, nenhuma ocorrência grave foi registrada durante o Carnaval, confirma comandante da PM

Ocorrida na Avenida Avelino Chaves, região central de Sena Madureira, a quina carnavalesca foi marcada pela tranquilidade. Conforme informou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8⁰ BPM, durante as cinco noites não foi registrada nenhuma ocorrência de maior potencial ofensivo no Vale do Iaco.

O esquema de segurança para a festa momesca foi traçado com antecedência e contou com reforços de Rio Branco como, por exemplo, BOPE, Batalhão Ambiental e policiamento de trânsito. “As nossas equipes estiveram presentes durante as cinco noites e graças a Deus nada de grave aconteceu. É de se comemorar também o fato de não ter tido nenhum acidente de trânsito nesse período do carnaval em Sena Madureira. Parabéns aos nossos policiais e a todos os envolvidos no evento”, destacou o capitão Fábio Diniz.

A Prefeitura Municipal, organizadora do evento, também contratou seguranças particulares para controlar a entrada dos foliões no local da folia. Policiais penais também estiveram fazendo parte da segurança.

Além da parte repressiva, a PM fez um trabalho de orientação aos foliões e buscou combater, ainda, crimes relacionados a importunação sexual.

O carnaval de Rua em Sena Madureira foi finalizado às 4 horas da madrugada desta quarta-feira.