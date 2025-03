Em Sena Madureira, nível do rio Iaco baixou mais de 1 metro nas últimas 24 horas

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou mais um sinal de vazante na passagem de ontem para hoje. Conforme a Defesa Civil Municipal, a diminuição no volume das águas foi na ordem de 1,12 metros. Isso porque na terça-feira (11) a régua estava medindo 13,77 metros. Já nesta quarta-feira (12) o índice amanheceu em 12,65 metros, abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Desse modo, as famílias que moram em regiões alagadiças da cidade passaram a respirar mais aliviadas. É o caso dos moradores do bairro Praia do Amarílio. Por lá, a água da enchente já tinha invadido quintais e estava prestes a atingir o assoalho das casas. “No ano passado, tivemos que sair de casa e foi um grande sufoco. Graças a Deus que o rio está vazando”, comentou o diarista Edinaldo Liberalino.

Mesmo diante da vazante, a Defesa Civil continua fazendo o monitoramento todos os dias e remetendo os dados para a Defesa Civil Estadual e demais órgãos. “Nesse momento, a principal recomendação é que os moradores evitem o contato com essa água da vazante por conta dos riscos de doenças”, destacou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

No ano passado, o rio Iaco chegou a transbordar e desabrigou dezenas de famílias.