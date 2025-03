Emanoel Sacramento faz avaliações e pensa no duelo contra o Independência

O elenco do Humaitá iniciou a semana de treino nesse domingo (2), no campo do Airton, e faz mais um trabalho nesta segunda-feira (3), visando o confronto contra o Independência. A partida será disputada no sábado (8), às 17 horas, no Florestão, pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual.

O zagueiro Mpasso não jogou contra o Operário e segue em processo de recuperação de lesão muscular. A ideia de Emanoel Sacramento é contar com o grupo completo para o duelo decisivo.

Emanoel Sacramento tem como característica não antecipar a escalação dos titulares. O treinador pode mudar a maneira da equipe atuar contra o Independência.