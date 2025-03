Embalsamadora é acusada de castrar cadáver de criminoso sexual

Uma mulher foi acusada de usar um bisturi para arrancar o pênis do cadáver de um criminoso sexual registrado no mês passado no Texas (EUA). Ela trabalhava como embalsamadora no Memorial Mortuary & Crematory em Houston. As informações são da NBC News.

Segundo informações do policial Alan Rosen, do distrito 1 do Condado de Harris, Amber Paige Laudermilk, de 34 anos, mutilou o corpo de Charles Roy Rodriguez, 58, em fevereiro. O homem foi acusado de agressão sexual em 2001 e morreu de causas naturais em um hospital de Houston em janeiro.

Os documentos de acusação informam que duas testemunhas estiveram presentes na cena do crime, a primeira viu Laudermilk esfaquear o cadáver duas vezes na virilha e em seguida cortar o orgão genital e colocar da boca do mesmo. Ela teria dito à testemunha “que ela não havia visto nada” em tom ameaçador.

A outra pessoa que testemunhou o crime, notou a área da virilha desfigurada e ao questionar sobre o que hvia acontecido, teve como resposta da acusada que “havia muita coisa acontecendo” com o falecido.

Uma queixa foi registrada no dia 19 de fevereiro. De acordo com o policial, “Este caso é sobre duas pessoas problemáticas: a vítima que era um criminoso sexual registrado e o réu, que é acusado de atacar violentamente seu cadáver”.