Empate: documentário sobre o legado de Chico Mendes estreia nesta sexta-feira no Canal Brasil

O documentário “Empate”, dirigido por Sérgio de Carvalho, estreia nesta sexta-feira (7), às 20h45, horário de Brasília, no Canal Brasil. A produção revisita o movimento seringueiro ocorrido entre as décadas de 1970 e 1980, destacando sua relevância para a preservação da Amazônia e os impactos que perduram até os dias atuais.

O longa-metragem, exibido na 22ª Mostra de Tiradentes em 2019, aborda a trajetória de Chico Mendes, ícone da luta ambiental que foi assassinado em 1988 por opositores do movimento. O líder seringueiro, reconhecido mundialmente por sua resistência e defesa da floresta, foi eternizado no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria (Lei nº 10.952/2004) e como Patrono do Meio Ambiente Brasileiro (Lei nº 12.892/2013).

A iniciativa de transformar a história em filme partiu de Elenira Mendes, filha de Chico Mendes, que procurou Sérgio de Carvalho para dar voz aos companheiros de luta de seu pai. O documentário reúne relatos e memórias que ressaltam a luta pela preservação da Amazônia e fazem um alerta sobre os desafios atuais enfrentados pela Reserva Extrativista Chico Mendes, localizada no Acre.

O documentário além de resgatar a história do movimento seringueiro, também reflete sobre o futuro da floresta diante das ameaças do agronegócio e das mudanças climáticas.