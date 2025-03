As cheias dos rios por conta do grande volume de chuvas já afetam diversas cidades no estado do Acre e, em meio a cenas tristes das famílias afetadas pela enchente, a beleza da natureza cria um contraste agridoce para aqueles que podem observá-la com calma.

O encontro entre os rios Juruá e Moa, na segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, é um destes cenários de beleza ímpar que surgem durante o período de cheia dos rios no Acre.

As águas barrentas do Juruá segue de encontro com a quase intransponível escuridão do Moa após o rio ultrapassar a cota de transbordo, de 13m, que já chegou a marca de 13,40m durante este sábado (15)

O efeito visual se assemelha muito ao que ocorre entre os rios Negro e Solimões, que ocorrem em Manaus, no estado do Amazonas, onde os rios irmãos seguem por cerca de 6km antes de se misturarem de fato e formarem o Amazonas.