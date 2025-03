Enjoou da folia? 5 jogos sexuais para brincar a dois no Carnaval

Pensando no que fazer no feriado de Carnaval se o bloquinho não é sua “vibe”? O que não faltam são ideias divertidas para aproveitar com sua parceria sem deixar as obrigações e o estresse diários atrapalharem. Por isso, que tal experimentar uns jogos sexuais?

A seguir, a coluna Pouca Vergonha reuniu cinco sugestões de brincadeiras para apimentar a relação no feriado. Confira!

Dados do Kama Sutra

O primeiro jogo é bastante conhecido. Afinal, quem nunca viu ou até mesmo pensou em ter um dado do Kama Sutra com várias dicas de posições sexuais para serem exploradas com a parceria?

Role Play

O jogo parte de um conceito simples: o jogador deve interpretar ser uma pessoa diferente. Você pode fingir ser massagista, médica, modelo e o que mais a criatividade e os envolvidos no jogo quiserem.

Caça ao tesouro

Para os casais que já estão acostumados a utilizar produtos eróticos na cama, que tal trazer criatividade com um caça ao tesouro procurando os sex toys pela casa?

Strip poker

Uma variação do tradicional jogo de cartas que, além de apostar com fichas ou dinheiro, os jogadores também apostam com suas roupas. A cada rodada perdida, uma peça da vestimenta é retirada. Para apimentar ainda mais, após o jogo, é possível explorar toda a sexualidade com a parceria.

Cartas para casais

Imagine um tipo de baralho ou Uno, mas a cada carta, desafios sexuais, como beijos, abraços, tirar a blusa e mais, são colocados no jogo. Se estiverem inibidos e sem graça no começo pela falta de prática, podem combinar de incrementar com shots antes de cada rodada.