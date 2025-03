Enock Kennedy terá o apoio da Secretaria Municipal na disputa do Mundial

Após uma reunião realizada nesta sexta, 7, o secretário municipal de esportes, Wendell Barbosa, garantiu um apoio financeiro para o atleta Enock Kennedy na disputa da Copa do Mundo Senda de Kung-Fu. A competição será promovida entre os dias 5 e 10 de abril em Jiangyin, na China.

“Os nossos atletas precisam de apoio para todas as competições. Essa é uma iniciativa importante e vamos trabalhar por essa valorização”, declarou Wendell Barbosa.

Intensifica preparação

Enock Kennedy vem realizando treinos diários sob o comando do técnico Adgeferson Diniz (Pitibull) e a meta é chegar na China com possibilidades de conquistar o título da Copa do Mundo.

“Vai mais um desafio de alto nível para o Enock. Ele é um dos melhores do mundo na sua categoria e agora terá a possibilidade de mostrar”, comentou o treinador.