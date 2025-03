Entenda por que vitória da Beija-Flor no Carnaval é alvo de protestos

O título da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval carioca está dando o que falar. A escola de samba foi campeã pela 15ª vez, mas a conquista causou polêmica nas redes sociais. A escola levou o título após gabaritar todas as categorias avaliadas pelos jurados, mas os internautas acreditam que outras agremiações tiveram desfiles mais bonitos na avenida.

“Parabéns a Beija-Flor, mas a Grande Rio merecia o 1º lugar”, escreveu um perfil. “Assaltaram a Grande Rio e, principalmente, a Imperatriz”, lamentou outro. As escolas mencionadas nos comentários ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Veja a classificação geral aqui.

Algumas pessoas apontaram erros no desfile da Beija-Flor e criticaram o exagero de notas 10 que a escola de samba recebeu. “O décimo de diferença da Grande Rio para a Beija-Flor foi em alegorias e adereços onde tinha uma faixa toda enrolada no carro da Beija-Flor.”

Além disso, a despedida de Neguinho da Beija-Flor da avenida foi mais um fator que motivou as críticas dos internautas. “Essa vitória foi mais para celebrar o Neguinho do que pelo desfile em si”, disparou outro internauta.

A Beija-Flor foi campeã com o enredo Laíla de Todos os Santos, que reconheceu o trabalho feito pelo diretor de Carnaval Laíla, que morreu em 2021 e foi parceiro de Neguinho em desfiles que a escola conquistou o Carnaval carioca. A agremiação realizará mais uma performance no sábado (8/3), no Desfile das Campeãs, na Sapucaí.