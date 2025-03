Entregador no Acre quase perde a perna após fazer zigue-zague entre veículos e bater em carrocinha

Um entregador, ainda não identificado, foi vítima de um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (28), na Rua Alexandre Esteves Filho, no bairro Satel, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito e imagens de câmeras de segurança, o entregador fazia zigue-zague entre os carros pela Rua Alexandre Esteves Filho. Em determinado momento, ao tentar frear, perdeu o controle, derrapou na pista e colidiu contra uma carrocinha acoplada a um veículo Hyundai HB20, de cor branca.

Com o impacto, o motociclista bateu de lado na carrocinha e sofreu uma fratura exposta, resultando em uma semi-amputação da perna direita. Ele ainda tentou se levantar após a colisão, mas, ao perceber a gravidade do ferimento, caiu novamente.

Populares que passavam pelo local prestaram socorro e acionaram a Polícia de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas conseguiram conter o sangramento e estabilizaram o quadro clínico do trabalhador antes de encaminhá-lo ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. A vítima deverá ser transferida para o pronto-socorro de Rio Branco a qualquer momento deste sábado.

A Polícia de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta e o veículo foram liberados e retirados da via.

Veja o vídeo: