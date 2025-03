Epic Games liberou novo jogo e bônus de graça; resgate aqui

Chegamos a mais uma quinta-feira de 2025. Sabe o que isso significa? Que o novo jogo gratuito da Epic Games Store já está disponível para resgatar na plataforma. O título da vez é Mortal Shell, um soulslike desafiador inspirado nos games da FromSoftware, e um bônus exclusivo para quem joga World of Warships.

Se você está ligado toda quinta-feira aqui no Voxel, com certeza deve estar com a biblioteca da Epic Games cheia de opções para jogar — e sem precisar ter gastado nada por isso. Se não, deixamos aqui o convite para vir resgatar os títulos gratuitos da plataforma toda semana!

Mais detalhes sobre o jogo gratuito da Epic Games desta semana

Quer saber mais detalhes sobre o jogo gratuito da Epic Games desta semana? Então confira abaixo um trailer e uma breve descrição sobre Mortal Shell e o bônus de World of Warships!

Mortal Shell

Inspirado na franquia Dark Souls, uma das grandes propriedades da FromSoftware, Mortal Shell foi desenvolvido pela Cold Symmetry e lançado em 2020. O game traz desafios com mecânicas de soulslike, mas, certamente, é bem mais acessível que os jogos do estúdio japonês que o inspirou.

Além disso, o destaque fica com a possibilidade de assumir diferentes “conchas” — guerreiros caídos com habilidades distintas. A aventura também traz uma atmosfera densa e inimigos implacáveis, mas exige paciência, estratégia e domínio do sistema de parry e esquiva.

Na Steam, Mortal Shell conta com mais de 7.400 análises “neutras”, com algumas críticas dos jogadores às mecânicas de jogo, assim como narrativa fraca e combate repetitivo.

Ao mesmo tempo, também tem alguns comentários dizendo que o game é bastante acessível — algo positivo por se tratar de um soulslike. Bem, ele está gratuito, então não custa nada adicioná-lo na biblioteca, não é mesmo?

Bônus de World of Warships

Já o Anniversary Party Favor é um pacote que contém uma série de regalias para os jogadores de World of Warships — lembrando que ele só pode ser resgatado por quem joga o título através da Epic Games. A lista de brindes é a seguinte:

Yubari, cruzador japonês de nível 4

1 slot de porto

1 comandante japonês com 3 pontos de habilidade

444.444 Créditos

44.444 XP de Comandante Elite

4 camuflagens permanentes épicas

4 contêineres de bônus comuns

Mais 4 recipientes de sinais

Como resgatar o jogo gratuito da Epic Games Store?

Lembrando que o título, assim como o bônus, já se encontram disponíveis gratuitamente na Epic Games Store e ficarão assim até a próxima quinta (20), às 12h (horário de Brasília).

Para resgatar Mortal Shell e o bônus de World of Warships gratuitamente na Epic Games é muito simples. Primeiramente, claro, você precisa ter uma conta na plataforma.

Em seguida, clique no link abaixo, vá em “Obter” e pronto, ele já estará salvo em sua conta. Agora é só baixar e se divertir, então corre para aproveitar antes que se esqueça de salvá-los na sua biblioteca!