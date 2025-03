Equilíbrio ou loucura? Homem faz manobra arriscada em pórtico de Cruzeiro do Sul; ASSISTA

Um vídeo inusitado tem chamado atenção nas redes sociais ao mostrar um homem não identificado realizando manobras impressionantes no portal da Avenida Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul (AC), nesta terça-feira (12).

Nas imagens, o homem aparece se equilibrando de cabeça para baixo na parte superior da estrutura, sustentando-se apenas com as mãos. Com movimentos rápidos e aparentando bastante habilidade, ele percorre parte do pórtico antes de voltar à posição normal e saltar para um nível inferior.

A gravação se encerra antes de revelar o desfecho da cena, mas a técnica usada pelo rapaz lembra movimentos do parkour, modalidade que combina saltos e deslocamentos ágeis em obstáculos urbanos.

O episódio gerou repercussão online, com comentários que vão da admiração pela destreza do homem à preocupação com os riscos envolvidos na manobra. Até o momento, a identidade do acrobata improvisado segue desconhecida.