A Escola de Música do Acre divulgou edital para processo seletivo de novos alunos. Ao todo, são 500 vagas em diversas modalidades, durante manhã, tarde e noite. As vagas para o período matutino e vespertino serão voltadas para estudantes do ensino fundamental e médio. Já as vagas do período noturno são destinadas para adultos.

Os cursos disponíveis serão os de musicalização infantil, violão, ukulele, canto, violino, contrabaixo, teclado/piano, bateria, guitarra e cavaco. As inscrições para o período noturno começam no dia 10 de março.

Já os alunos de escola pública, poderão realizar as matrículas entre os dias 11 e 13 de março, enquanto os alunos oriundos de escolas particulares, poderão realizar a matrícula no dia 14 de março, com as aulas tendo início no dia 18 do mesmo mês.

Para maiores informações acerca dos processos de inscrição, basta acessar o documento abaixo: