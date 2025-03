Os rio-branquenses curtiram a segunda noite do Carnaval da Família 2025, na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco. A noite contou com a escolha da Rainha Gay e Rainha Trans, que coroou Katarina Brandão e Natasha Housthon, respectivamente.

O público aproveitou a noite, mesmo sob chuva em alguns momentos. Além do concurso da realeza, a programação também contou com atrações locais.

Confira cliques de Fagner Delgado para o ContilNet: