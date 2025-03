O Carnaval da Família chega ao seu segundo dia na capital acreana neste sábado (1). A festa é uma realização da prefeitura de Rio Branco, governo do estado do Acre e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). O tema para a segunda noite de folia é o Baile Vermelho e Preto.

Na segunda noite de folia a festa vai começar às 18h com o Dj Marcelo Cordeiro, seguido do concurso das realezas, com a coroação da rainha trans e da rainha gay, às 19h.

Após a família real estar completa, Mugs II assume o palco (21h), seguida da banda Arregaça-aê (23h), o Dj Lauro Felix dá prosseguimento à festa, com a noite sendo encerrada por Sandra Melo, com show marcado para 1h.

O Carnaval de 2025 incia nesta sexta-feira (28) e vai até 4 de março, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura de Rio Branco. A transmissão ao vivo será feita pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1. A apresentação ficará por conta do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante.