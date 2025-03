Escritora acreana de 21 anos lança livro inspirado em uma batalha de aventuras; confira

Hazel Ikari, uma escritora acreana de 21 anos, sempre criou histórias inspiradas em seus sonhos, e Fruto do Caos: A Revelação da Luz não foi exceção. Trata-se de uma obra de aventura repleta de batalhas e um profundo desenvolvimento dos personagens.

A história teve sua primeira publicação por meio de um concurso de mangás, no qual era necessário escrever e ilustrar um one-shot para a revista Ilustradô, em dezembro de 2022. Embora não tenha chegado à final, um ano depois a autora decidiu expandir a narrativa para um livro, lançado em novembro de 2024 para a editora Flyve.

Fruto do Caos é uma obra intensa e caótica que explora o confronto entre luz e trevas, tanto no plano físico quanto no psicológico de cada personagem. A luz simboliza harmonia e esperança em um mundo sombrio e turbulento, enquanto o caos se manifesta através da destruição e da imprevisibilidade, desafiando qualquer equilíbrio.

Diferente da maioria dos protagonistas de histórias de aventura, Akemi, a heroína da trama, é uma arqueira habilidosa. Seus combates são estratégicos, explorando as fraquezas dos inimigos e exigindo táticas diferenciadas a cada confronto. Determinada, ela luta em nome da bondade e da esperança — a última fagulha de luz em um mundo dominado pelo caos. Com valores inabaláveis, Akemi encara seus desafios de frente, mesmo quando confrontada pelos fantasmas de um passado doloroso.

Com um enredo envolvente, Fruto do Caos dá vida a personagens com traumas e medos bem delineados. Apesar das adversidades, cada um deles busca superar suas próprias sombras, evoluindo ao longo da jornada e moldando suas convicções à medida que enfrentam seus dilemas internos.