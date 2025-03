Espaço onde funciona casa noturna de Rio Branco vai a leilão por mais de R$ 2 milhões

A Justiça Federal do Acre realizará um leilão de imóvel com grande relevância histórica e comercial na cidade no dia 17 de março de 2025. A unidade residencial, com um terreno de 1.480m², está situada na Estrada Dias Martins, nº 1040, no bairro Jardim Primavera – um ponto conhecido por abrigar algumas das casas noturnas mais movimentadas nos últimos anos.

Com valor de avaliação de R$ 3.000.000,00, a proposta mínima para arrematação do imóvel é de R$ 2.100.000,00, com a possibilidade de parcelamento, tornando a aquisição ainda mais acessível para investidores ou interessados em explorar o potencial da área.

O leilão é uma chance de adquirir um bem com grande visibilidade e potencial comercial, com fácil acesso a diversos pontos da cidade. Para mais informações sobre o leilão e como participar, acesse www.leiloesjudiciais.com.br.