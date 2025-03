Espetáculo teatral “ELE”, o dono da sua própria história, chega aos palcos acreanos

O coletivo Teatro Candeeiro, inicia os trabalhos em 2025 com a peça “ELE” de Jaqueline Chagas, autora da peça premiada nacionalmente “Afluentes Acreanas”. A temporada do espetáculo começa dia 30 de Março e segue nos dias 06, 12 e 13 de Abril na Usina de Artes João Donato, as 19 horas.

A produção, totalmente independente, traz para os palcos da cidade uma temática que tem chamado atenção de todos os acreanos, o aumento de pessoas em situação de rua. Quem é responsável por essas pessoas? O que pode ser feito? São questões levantadas para o espectador, é um desafio para os agentes formadores da sociedade acreana. No espetáculo é possível acompanhar a trajetória dos personagens cheia de questionamentos, além de ser considerado pelo coletivo, um trabalho diferente de tudo já feito por eles.

Com uma montagem rebelde e inovadora, o espetáculo promete surpreender o público de uma forma diferente.

Sinopse: ELE é uma pessoa que diante de todas as adversidades conseguiu ser o personagem da sua própria história. ELE não tem nome, mas nem por isso não existe, na verdade, conhecer ELE vai ser uma aventura que vai durar dias, e quando você menos perceber vai saber exatamente quem ELE é.

Ingressos

30 inteira

15 meia

Adquira seu ingresso antecipado em @teatrocandeeiro ou (68) 99229-8226

Lote promocional

Todos pagam meia até dia 24 de março.

Ficha Técnica

Direção e dramaturgia: Jaqueline Chagas

Atuação: Ajotta, Bia Araújo, Julia Aimee e Felipe Nicolli

Coringa: Elias Silva

Iluminação: Jaqueline Chagas

Produção: Jaqueline Chagas