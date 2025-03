“Estradas digitais” de projeto bilionário para instalação de cabos de internet vai passar no Acre; entenda

O governo federal vai anunciar, no início da próxima semana, um projeto considerado a maior iniciativa do mundo a utilizar cabos de internet subaquáticos em rios da Amazônia.

O anúncio será feito pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, durante o Congresso Mundial de Telefonia Móvel, evento internacional de telecomunicações que acontece na Espanha.

O programa de conectividade do governo federal, chamado “Norte Conectado”, conta com um investimento em andamento de R$ 1,3 bilhão.

A iniciativa visa ampliar a capacidade de tráfego de dados e a disponibilidade de banda larga em municípios de difícil acesso na região Norte do país.

“O programa já chamou a atenção dos nossos vizinhos e fizemos um acordo com a Colômbia para levar conectividade até a cidade de Leticia, na tríplice fronteira que temos também com o Peru, onde instalamos os cabos neste mês”, afirmou o ministro em entrevista para a revista Veja.

O projeto prevê a instalação de oito infovias, as chamadas “estradas digitais”, que somarão 12 mil quilômetros de cabos de fibra óptica.

A infraestrutura será responsável por conectar 59 municípios nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Até o momento, as infovias foram instaladas pelos leitos dos rios Amazonas, Solimões e Branco. As próximas etapas do projeto incluem a expansão da rede pelos rios Madeira, Purus, Acre e Juruá.

Com isso, novas conexões serão estabelecidas entre Porto Velho (RO) e Autazes (AM), Rio Branco (AC) e Manacapuru (AM), além da ligação entre Cruzeiro do Sul (AC) e Fonte Boa (AM).

A proposta do governo é garantir mais inclusão digital e fomentar o desenvolvimento econômico e social da região amazônica.

A expectativa é que a ampliação da conectividade beneficie escolas, hospitais, instituições públicas e a população em geral, proporcionando melhorias na comunicação e na oferta de serviços essenciais.