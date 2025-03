Estudante do Acre é selecionado para etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul

O estudante João Pedro de Souza Oliveira, de 16 anos, aluno da Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, conquistou a primeira colocação na fase estadual do Parlamento Juvenil do Mercosul, e agora se prepara para representar o Acre na etapa nacional, em Brasília.

O tema deste ano, “A integração regional e as mudanças climáticas”, guiou a seleção dos candidatos. Entre os três acreanos eleitos, João Pedro se destacou com um projeto inovador de conscientização contra queimadas e desmatamento, que propõe o plantio de mil mudas de árvores nativas na região, com apoio de ONGs, universidades e órgãos governamentais.

Para João Pedro, a iniciativa é essencial para a preservação do meio ambiente, especialmente na Amazônia, onde o desmatamento e as queimadas são desafios constantes.

“Vivemos num período em que o desmatamento e as queimadas são recorrentes. Mesmo estando no meio da Amazônia, falta conscientização sobre a importância de preservar e plantar árvores. A perda da biodiversidade afeta o ciclo da água, a agricultura e a economia local”, explicou o estudante, em entrevista ao Juruá 24h.

Além do plantio das mudas, o projeto tem um forte aspecto comunitário, envolvendo a população na preservação das áreas reflorestadas. “A sociedade participa efetivamente em todas as etapas, desde o plantio até a preservação das árvores”, destacou João Pedro.

A última etapa será realizada em Brasília, onde os finalistas apresentarão seus projetos e defenderão suas propostas diante de uma comissão avaliadora.