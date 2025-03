Evento bolsonarista programado para domingo é cancelado em razão da enchente do Rio Acre

O evento em defesa da anistia dos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, previsto para ocorrer no próximo dia 16 (domingo), no Afa Jardim, em Rio Branco, não será mais realizado. Foi o que afirmou em nota oficial emitida nesta manhã de sexta-feira (14), pela coordenação do evento, que se apresenta como Cruzada no Acre pela Liberdade.

A justificativa para o cancelamento foi as cheias do rio Acre e de outros mananciais da cidade, que vêm deixando centenas de famílias desabrigadas. “Nossa prioridade é a segurança e o bem-estar da população, e entendemos que este momento exige atenção e solidariedade a todos os afetados pelas enchentes”, diz trecho da nota.

“Agradecemos a compreensão de todos e nos solidarizamos com as famílias atingidas. Seguiremos atentos e comprometidos com as causas que nos unem”, acrescenta o documento.