Ex-atriz mirim fala pela 1ª vez sobre mensagens de Rafael Cardoso

O que disse a atriz

Em uma conversa exclusiva com a coluna Fábia Oliveira, Duda Wendling lembrou o papo com o ator e revelou que, na verdade, quem respondeu as mensagens foi sua mãe. Na época com 17 anos, a jovem contou que essa foi uma maneira de se resguardar já que era menor de idade.

“A gente se conheceu quando eu tinha 6 anos, porque a gente fazia uma novela juntos. Mas tirando isso, a gente nunca mais se encontrou. Até que, do nada, eu estava dormindo, minha mãe tinha acesso ao meu Instagram nesse época, e ela me acordou. Era 2h, 3h da manhã, e ele começou a me mandar mensagem no temporário”, disse ela.

“Não tinha nada apelativo [nas mensagens], mas era estranho, por eu ser menor de idade e o cara ter me conhecido quando eu tinha 6 anos de idade”, completou ela.

“Se eu tivesse dado corda, acho que teria sido”, diz ela

“De qualquer forma, o tipo de mensagem não foi de safadeza, nem nada disso. Mas se eu tivesse dado corda, acho que teria sido. Pelo fato de ele perguntar quem mexia no meu Instagram, se era eu mesma que estava vendo as mensagens, pediu foto pra comprovar que estava falando comigo…”

Questionada se pensou em levar a situação ao compliance da Globo, Duda Wendling disparou: “Não, não pensamos nada disso. Até porque não teve nada muito apelativo nas mensagens pra gente chegar nesse nível. Era só mesmo uma forma de se proteger, pra não acontecer nada”, falou.

Perda de contato

A atriz ainda contou que, meses depois, em 2023, ele chegou a enviar uma nova mensagem, mas depois os dois nunca mais se falaram.

“Ele mandou um ponto de interrogação, do nada, eu mandei de volta… Na mensagem normal. Isso era 5h da manhã, eu respondi às 7h. Ele visualizou e nunca mais respondeu”, entregou ela.

O conteúdo das mensagens

No conteúdo, Rafael começa dizendo que a jovem está linda e destaca que ela era muito pequena quando os dois trabalharam juntos na novela A Vida da Gente, em 2011. A menina, então, revela que tinha apenas 6 anos na época. O ator se mostra apreensivo sobre ser ela mesma quem cuida das próprias redes sociais e pede para vê-la para ter a confirmação.

“Fico com medo. Vai saber… Deixa eu te ver só para confirmar? Estou na Fazenda, acordei agora”, diz Cardoso. A jovem nega e conta que a mãe está dormindo ao lado, mas Rafael Cardoso insiste: “Deixa só eu ver se é você, vai no banheiro”, pede o ator que, em seguida, alerta a menina sobre apagar as mensagens. “Depois apaga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho da merda (risos)”, completa.

Segundos depois, a jovem de 17 anos envia uma foto ao artista. “Linda. Tá no quarto? Só fala para eu ficar tranquilo. Fico cabreiro”, escreveu. Logo em seguida, Rafael Cardoso envia um vídeo “bomba” para a menina e volta a demonstrar apreensão caso alguém veja o conteúdo das mensagens trocadas entre eles. “Fico assim pois esse povo é foda. Se assessoria pega, vai falar merda”, pontuou.

A menina tenta tranquilizar o ator explicando que as mensagens em “modo temporário” apagam sozinhas e ele, então, se mostra mais relaxado. “Só queria saber se estava bem mesmo! E saber se estava falando contigo. Hoje a molecada tem gente trampando direto, vai saber… Mas tranquilo”, falou.

Em outro trecho, Rafael pede que a jovem fale o nome dele no vídeo enviado. “Mas fala no vídeo: ‘Oi, Rafa’ (risos)”, pediu. A menina, no entanto, diz que precisa ir dormir. Ao se despedir, o ator dispara: “Prazer falar contigo, menina”.

Em meio a polêmica, esta coluna vem lembrar você, caro leitor, que apesar de feia e considerada imoral, a investida de Rafael Cardoso na jovem de 17 anos não configura crime. Isso porque a pessoa maior de 14 anos já tem capacidade de consentimento, segundo entende a Justiça.