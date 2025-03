Ex-MasterChef e Fazenda, Aritana Maroni é presa por tráfico de drogas

A ex-MasterChef Aritana Maroni foi presa na madrugada desta segunda-feira (3/3) durante o Carnaval de Salvador, na Bahia, por tráfico de drogas.

De acordo com as primeiras informações, Aritana e um grupo de amigos foram abordados por policiais militares, que encontraram uma grande quantidade de drogas. A influenciadora foi levada para à delegacia com duas amigas.

Aritana deverá passar por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (4), às 10h, na capital baiana.