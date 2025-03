Faccionado é preso com arsenal de armas; ele é suspeito de fazer ataque em bairro de Rio Branco

Um homem identificado pelas iniciais K.E.S.A, também conhecido como “Niterói”, foi preso pela Polícia Civil do Acre (PCAC), nesta quarta-feira (13).

A prisão se deu na estrada do Panorama, na parte alta da capital, em cumprimento a um mandado expedido pelo juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco.

Niterói é suspeito de envolvimento em um ataque ocorrido no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Junto com ele foi apreendido um arsenal, incluindo um fuzil calibre 5.56, duas pistolas e dois revólveres.

Durante a prisão, “Niterói” estava acompanhado de integrantes de uma facção criminosa rival, o que reforça a hipótese de que a ação foi motivada por disputas entre grupos criminosos na região.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no episódio de violência.