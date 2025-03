Faccionado mata homem após reclamação e exibe cabeça como “troféu”

Um integrante de uma facção criminosa foi condenado a mais de 27 anos de prisão por homicídio qualificado, destruição de cadáver e corrupção de menores em Herval d’Oeste, Santa Catarina. O julgamento ocorreu na última sexta-feira (7/3), no Tribunal do Júri da comarca local.

O crime, de extrema violência, foi registrado em 2023, quando a vítima decidiu permitir que o criminoso instalasse um ponto de venda de drogas em sua residência, mas acabou sendo morta após desentendimentos com o tráfico.

O réu, com a ajuda do irmão adolescente, decapitou a vítima e chegou a exibir a cabeça como um “troféu”, em um vídeo enviado para integrantes da facção.

O corpo decapitado da vítima foi encontrado pela polícia enterrado às margens do Rio do Peixe, no Rio Grande do Sul, após semanas de buscas. Investigações revelaram que o criminoso tentou dificultar as buscas policiais ao disseminar informações falsas sobre o paradeiro da vítima.

Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou provas colhidas pela Polícia Civil, que confirmaram a autoria do crime, motivado por disputa territorial no tráfico. A Justiça reconheceu três qualificadoras no homicídio: motivo torpe, meio cruel e uso de recursos que impossibilitaram a defesa da vítima.

Após a sentença, o condenado foi reconduzido imediatamente ao Presídio Regional de Joaçaba para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. O irmão adolescente segue sob acompanhamento socioeducativo devido à participação no crime.