Faltando 21 centímetros para o transbordamento, Rio Acre já alcançou áreas no bairro da Base

O Rio Acre continua subindo nas últimas horas e alcançou neste domingo (9), por volta das 12h, data da última medição, a marca de 13,79 metros.



Durante a manhã, o manancial já havia atingindo áreas no bairro da Base, no centro de Rio Branco. A situação tem causado preocupação nos moradores e autoridades locais e estaduais.

O prefeito da capital, Tião Bocalom, iniciou os preparativos de limpeza e construção de abrigos no Parque de Exposições “Wildy Viana”, para receber as famílias atingidas.

O governo do Acre declarou em nota que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuam em conjunto, monitorando a situação em tempo integral do manancial e devem dar suporte às prefeituras dos municípios atingidos pelas cheias.

De acordo com as autoridades, é esperado que a cota de transbordamento, que é de 14 metros, seja alcançada ainda nesta tarde. Outros municípios acreanos também estão em alerta, como Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli participa de uma reunião com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no quartel da corporação para definir estratégias de enfrentamento e deve visitar as áreas alagadas no município.