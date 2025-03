Família de bebê de um ano atingida por disparo na cabeça pede ajuda com produtos de higiene

A família da pequena Maitê Valentina, de apenas 1 ano e 4 meses, que foi atingida por disparo durante ataques na noite do último sábado (8), no Segundo Distrito de Rio Branco, iniciou uma campanha para arrecadar doações que ajudarão nos custos com itens básicos como fraldas, lenços umedecidos e produtos de higiene.

A criança passou por uma cirurgia delicada e segue internada na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital da Criança, sem previsão de alta.

A mãe da bebê, Maria Luiza Pereira, disponibilizou uma chave Pix (número (68) 99221-5040) para quem puder contribuir financeiramente, e pede orações e apoio para a recuperação da pequena.