Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a família da jovem reprovou a atitude de Poeta e entrou com uma ação judicial. O jornalista revelou ainda que alguns advogados se ofereceram para ajudar a família no caso sem cobrar honorários.

A ação movida pela família seria de natureza cível e ainda não há confirmação sobre um possível processo criminal.

Entenda a polêmica

Na ocasião, internautas detonaram a apresentadora por contar em primeira mão ao pai da jovem sobre o possível autor do crime. Ela estava em uma entrevista ao vivo com o senhor quando resolveu falar sobre as atualizações do caso.

Após a declaração de Patrícia, o pai ficou visivelmente abalado e afirmou que não havia sido informado sobre as novidades pela polícia, o que gerou um clima de tensão.

“Gente, como assim a Patrícia Poeta revela ao vivo para o pai da Vitória quem matou, como aconteceu e quem foi o responsável? Isso é algo que cabe à polícia comunicar à família de forma adequada, não transformar em um espetáculo ao vivo na TV”, escreveu um internauta no X.