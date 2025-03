Familiares bloqueiam Avenida Sobral em protesto por transferência de paciente com câncer

Familiares de Maria de Nazaré Silva Matos, de 59 anos, realizaram um protesto e interditaram a Avenida Sobral, em Rio Branco, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. O ato teve como objetivo reivindicar a transferência da paciente para a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom), que funciona na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Maria de Nazaré está internada na UPA desde a última terça-feira (26), após ser encaminhada por um posto de saúde. Segundo seus familiares, a paciente foi diagnosticada com câncer no pulmão e no fígado e, desde então, vem recebendo apenas soro e morfina para controle da dor, sem acesso a tratamentos específicos para a doença. Diante do agravamento do estado de saúde, os parentes alegam que a permanência na UPA não garante o suporte adequado para o quadro clínico.

Com cartazes e palavras de ordem, os manifestantes bloquearam a via em protesto contra a demora na transferência e a falta de assistência especializada. A Polícia Militar foi acionada para intermediar a situação e organizar o trânsito na região, enquanto a família cobrava um posicionamento das autoridades.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou uma nota afirmando que a paciente está recebendo todos os cuidados necessários na UPA e que é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. O órgão também informou que Maria de Nazaré será transferida para a Fundhacre, onde continuará o tratamento sob supervisão de especialistas.

Após a mobilização e a repercussão do caso, a família foi informada de que a transferência da paciente deve ocorrer na manhã deste domingo (2). O caso segue sendo acompanhado pela imprensa e por órgãos responsáveis pela gestão da saúde no estado.