Famílias assentadas no Acre recebem do Governo Lula R$ 9 milhões para fomento da agricultura

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) anunciou um novo investimento para fortalecer a agricultura familiar no Acre. Um total de R$ 9 milhões foi liberado para 858 famílias assentadas, distribuídas em 36 projetos de assentamento em 11 municípios do estado.

Os recursos serão aplicados em diferentes modalidades de crédito, como apoio inicial, fomento, fomento mulher e recuperação ambiental.

O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, destacou que esse é o maior volume de crédito liberado no início do ano pela instituição, resultado de uma suplementação orçamentária aprovada pelo presidente Lula no final de 2024. Segundo ele, os valores já foram depositados diretamente nas contas das famílias, recursos que poderão ser investidos em suas propriedades conforme planejado.

A atuação do Incra no Acre tem sido reconhecida nacionalmente, e Alecio fez questão de agradecer o trabalho dos servidores da instituição, bem como o apoio de entidades parceiras. Entre elas, destacou a colaboração da ApexBrasil, presidida por Jorge Viana, além do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, liderado por Paulo Teixeira.

Ele também ressaltou a importância do presidente do Incra, César Aldrighi, e da diretora de Desenvolvimento, Rose Rodrigues, além das associações de produtores, sindicatos e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Acre (Fetacre), que têm sido fundamentais na mobilização das famílias assentadas.

Os créditos concedidos contam com descontos de até 90%, impulsionando a produção agrícola, a criação de animais e a aquisição de insumos e equipamentos. O crédito instalação passou por reformulações no governo Lula, ampliando os valores concedidos, flexibilizando prazos de pagamento e garantindo mais previsibilidade orçamentária.

A expectativa ainda para 2025 é que o Incra possa liberar R$ 20 milhões em novos contratos de crédito produtivo, beneficiando 2 mil famílias, além da construção de 300 novas moradias para assentados.

Outra novidade é a inclusão da juventude rural no programa de créditos. A previsão é de que 500 jovens assentados tenham acesso a recursos de R$ 8 mil, com descontos de 80%, estimulando o empreendedorismo e incentivando a permanência no campo.

Os investimentos seguem as diretrizes do Decreto nº 11.586, de 28 de junho de 2023, que estabelece os valores e modalidades dos créditos do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

As principais linhas de crédito são:

Apoio inicial: R$ 8.000,00 por família para instalação e aquisição de itens essenciais;

Fomento: R$ 16.000,00 para projetos produtivos e geração de renda;

Fomento mulher: R$ 8.000,00 para incentivar iniciativas lideradas por mulheres;

Fomento jovem: R$ 8.000,00 para jovens entre 16 e 29 anos investirem em projetos produtivos;

Recuperação ambiental: R$ 8.000,00 para recuperação de áreas degradadas e implantação de práticas sustentáveis;

Habitacional: R$ 75.000,00 para construção de moradias rurais pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).