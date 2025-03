Fãs invadem o quarto da avó de Lucas Rangel no hospital: “Violado”

Lucas Rangel revelou que passou por uma situação “muito invasiva” durante uma visita à sua avó, que está internada em “situação crítica” no hospital. O influencer relatou que duas fãs invadiram o quarto da idosa gritando e pedindo uma foto com ele. No momento, seu pai estava chorando e a família estava bastante triste.

“Eu fui ver minha avó, fui visitar ela no quarto que ela estava e a porta abre. Duas meninas, não sei se eram enfermeiras, não sei se eram recepcionistas, gritando meu nome. A minha vó dormindo, por conta de remédio na veia, remédio que toma, gritando o meu nome, pedindo foto. Meu pai chorando e elas não se tocaram, elas não se tocaram”, explicou.

Na sequência, ele disse que tudo isso é muito triste e se questionou o que está acontecendo com o ser-humano. “Será que fica tanto em um ambiente desse que não entende mais os sentimentos que estão acontecendo ali? Então, assim, eu saí muito revoltado, muito chateado”, descreveu.

Mesmo sabendo que eram pessoas que gostavam dele e que era um momento feliz para elas, Rangel explicou que para ele não era e fez uma alerta para que os empregados de um hospital tenham mais cuidado. ” É de uma falta de respeito que eu nunca vi na minha vida”, contou.

O influencer ainda explicou que outras pessoas pediram foto para ele, antes dele entrar no quarto, e que ele atendeu. “Não se faz isso, você não entra em um quarto com uma pessoa doente, invade o espaço de uma família que está triste, gritando e pedindo foto. Mas esse nível de invasão eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca me senti tão invadido e violado”, completou.

No story seguinte, Lucas Rangel mostrou o print de um seguidor que o recomendou a entrar em contato com a ouvidoria do hospital, mas ele disse que não gostaria de prejudicar as pessoas. “Cara, não quero o mal delas. Por isso não dei detalhes de onde foi e tudo mais. Em situações assim, às vezes ficariam até sem emprego. Tenho certeza que na maldade não fizeram, mas foi num grau de frieza surreal”, encerrou.