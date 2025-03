Favoritômetro carnavalesco da Champions: quem vai desfilar como favorito nas oitavas de final?

REAL MADRID – Nota total: 43 ATLÉTICO DE MADRID – Nota total: 40

EVOLUÇÃO Patinou no início, deixou buracos na confiança da torcida, mas depois que encontrou seu ritmo embalou cinco vitórias seguidas, incluindo duas sobre o Manchester City nos playoffs. NOTA 7 Com duas derrotas nos três primeiros jogos, o Atlético também demorou a engrenar, mas conseguiu se acertar mais cedo e, com cinco vitórias seguidas, passou para as oitavas em quinto. NOTA 8

CONJUNTO Não vai ser fácil encontrar um rival à altura do Real Madrid neste quesito: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Rodrygo formam o quarteto do momento no futebol mundial. NOTA 10 O Atlético de Diego Simeone sempre faz do jogo coletivo sua arma. Mas, individualmente, os jogadores à disposição do técnico argentino não têm o brilho dos rivais. NOTA 8

ENREDO A história do Real na Champions sempre tem como inspiração as grandes batalhas vencidas no passado, mesmo quando não parecia o favorito. Quem não gosta de contos épicos? NOTA 9 Ser o azarão, comer pelas beiradas, surpreender os rivais… O Atlético de Simeone não costuma inovar nesse quesito. Às vezes até empolga, mas falta o título para mudar essa história. NOTA 7

BATERIA Com muitas lesões, esse pode ser o ponto fraco do Real Madrid nesta temporada. Aquele surdo de marcação anda falhando, e o time já se complicou com algumas paradinhas. NOTA 7 É aqui que o Atlético de Madrid brilha. Potência, entrosamento, um conjunto afiado, com um mestre à beira do campo sempre atento aos detalhes para não deixar o ritmo cair. NOTA 9