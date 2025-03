Federação Acreana de Futsal realiza congresso técnico das primeiras competições da temporada

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou o congresso técnicos dos torneios Sub-11, 13 e 15, no masculino, e Sub-15, no feminino, nesta segunda-feira (10), a partir das 18 horas, na sede entidade. 29 equipes estão confirmadas para jogar as competições.

“O conseguimos fechar as inscrições com um número bem expressivo de participantes. Vamos iniciar a temporada com quatro grandes torneios”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Rafael do Vale confirmou para a primeira quinzena de abril o início dos torneios. “Vamos definir todos os detalhes com os representantes das equipes. Teremos uma grande temporada”, afirmou o dirigente.