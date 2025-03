Feijó Folia supera expectativas e atrai um dos maiores públicos de carnaval em Feijó; FOTOS

A prefeitura de Feijó, sob a liderança do prefeito Railson, realizou com grande êxito o Feijó Folia 2025, um evento que se destacou como um dos maiores carnavais da região. Durante quatro dias de celebrações, os foliões puderam desfrutar de uma programação recheada de atrações musicais e do tradicional bloco do sujo, que animou as ruas da cidade.

Mesmo diante de um clima instável e chuvas eventuais, o público compareceu em grande número todas as noites, superando as expectativas dos organizadores. O chefe de gabinete, Pelé Campos, coordenou o evento, que contou com a participação de nove atrações musicais, proporcionando uma variedade de estilos e ritmos para todos os gostos. A inclusão do trio elétrico no bloco do sujo foi uma novidade que encantou os participantes, elevando ainda mais a energia da festa.

Com o tema “A Bahia é Aqui”, o Feijó Folia trouxe uma ornamentação vibrante e colorida, recriando a atmosfera festiva da Bahia e cativando os foliões. O prefeito Railson ressaltou a importância do apoio do governador Gladson Cameli, que contribuiu significativamente para a estrutura e o sucesso do evento. Essa parceria foi fundamental para garantir que o carnaval de Feijó tivesse a grandiosidade e a organização que os moradores merecem.

A edição de 2025 do Feijó Folia não só celebrou a cultura local, mas também reforçou os laços comunitários, transformando o carnaval em um verdadeiro símbolo de alegria e união. Com um feedback positivo, a prefeitura já se prepara para futuras edições, almejando tornar o evento ainda mais memorável nos próximos anos.

VEJA FOTOS: