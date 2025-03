Feliz Dia Internacional da Mulher: 10 grandes conquistas femininas em 100 anos

No Brasil, por exemplo, as mulheres só conquistaram o direito de estuar em 1827. E puderam dirigir em 1932, mesmo ano em que tiveram direito ao voto. Trabalhar fora, só a partir de 1962. O direito ao divórcio veio em 1977. Veja abaixo outras conquistas.

As lutas feministas resultaram em grandes avanços, desde a garantia do direito ao voto até mesmo a ocupação de cargos de lideranças.

De perseguidas na Idade Média, até empoderadas no século XXI, as mulheres conquistaram vários direitos, a custo de muito suor.

10 grandes conquistas das mulheres

Nos últimos 100 anos, 10 grandes feitos marcaram os direitos femininos. Veja alguns deles abaixo!

Direito de estudar (1827)

Foi apenas em 1827, a partir da Lei Geral, que as mulheres foram autorizadas a ingressar nos colégios e a estudar além da escola primária.

Em 1852, um jornal editado por mulheres e direcionado para elas, o ‘Jornal das Senhoras’, também foi criado.

Direito ao voto (1932)

O direito ao voto foi uma das primeiras grandes vitórias das mulheres. No Brasil, o direito ao voto foi conquistado em 1932.

A igualdade política entre os sexos foi oficializada em 1965, com a Lei 4.737, que editou o Código Eleitoral.

Com isso, as mulheres garantiram a participação na democracia e abriram espaços para o feminino na política.

Direito de trabalhar fora (1962)

Em 1962, com a criação do Estatuto da Mulher Casado, no ato da promulgação da Lei nº 4.212/1962, foi permitido que mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar.

A partir da data, elas também passaram a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em casos de separação.

Direito ao divórcio (1977)

Somente a partir da Lei nº 6.515/1977, que entrou em vigor em 26 de dezembro de 1977, é que o divórcio se tornou uma opção no país.

Três dias após a sanção, a então juíza de paz Arethuza Figueiredo de Aguiar e seu ex-marido, foram ao cartório em Niterói, no Rio de Janeiro, e encerraram o casamento.

Em entrevista ao IBDFAM, a primeira mulher a se divorciar no Brasil, disse que a lei representou um bem para o país.

Direito à prática do futebol (1979)

O direito à prática do futebol veio em 1979, quando um decreto em 1979, da Era Vargas, que tornava a prática “incompatível com a natureza feminina”, foi revogado.

Mesmo assim, o futebol feminino só foi devidamente regulamentado em 1983.

Após a revogação, o futebol feminino começou a se estruturar, e em 1988, a Seleção Brasileira Feminina participou do seu primeiro torneio internacional.

Outro grande avanço veio em 2006, com a criação da Lei Maria da Penha e o combate à violência de gênero.

A Lei 11.340/06 foi criada em homenagem a uma farmacêutica que ficou sem os movimentos das pernas após ser vítima de violência doméstica.

Até 2006, o país não tinha nenhuma lei que tratasse especificamente da violência doméstica. Casos como estes eram enquadrados na lei 9099, como “pequenas causas”.

Após pressões populares, a Justiça decidiu que a violência contra a mulher não pode ser mais considerada um delito de menor potencial ofensivo.

Direito a defesa (2021)

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF), firmou o entendimento de que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional.

Segundo os magistrados, ela viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero.

O argumento foi usado por muitos homens que matavam mulheres e alegavam que elas teriam traído o marido.

Direito ao respeito (2018)

Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime no país.

Tipificada pela Lei 13.718/18, a conduta é caracteriza por alguém que pratica ato libidinoso na presença de alguém sem sua anuência

A inclusão entrou em vigor em setembro de 2018. O crime prevê pena de um a cinco anos de prisão.

Direito à vida (2015)

Sancionada em 2015, a Lei do Feminicídio incluiu o feminicídio como uma qualificação do crime de homicídio.

Com isso, a punição ficou mais grave quando a vítima é morta por razões de gênero.

Direito à privacidade

Depois de ter fotos vazadas sem conhecimento, a atriz Carolina Dieckmann lutou por justiça e conseguiu.

Em 2012 a Justiça criminaliza a invasão de dispositivos eletrônicos e a divulgação de imagens íntimas sem conhecimento, protegendo a privacidade das mulheres.

Mais avanços

Apesar de inúmeros avanços ao longo do um século, é preciso caminhar para mais.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, são necessários mais de dois séculos para haver igualdade de gênero no mercado de trabalho.

Em outros segmentos como educação, saúde e até mesmo na política, são necessários 108 anos para que as desigualdades entre homens e mulheres cheguem ao fim.

Avança Brasil!

Dia Internacional da Mulher. O direito ao voto veio apenas em 1932. Isso garantiu a participação feminina na democracia. – Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil