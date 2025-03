A atriz Fernanda Torres, que concorreu ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, partiu para as merecidas férias. Depois de seis meses de trabalho intenso de divulgação, eventos e premiações, a estrela vai aproveitar um momento de descanso ao lado da família.

Grife alemã

Fernanda Torres foi vista deixando um hotel luxuoso em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ficou hospedada durante os dias que permaneceu na cidade para a cerimônia do Oscar. O destino da atriz brasileira segue uma incógnita, mas o que chamou a atenção foram as malas usadas pela artista, todas de uma renomada marca europeia.

Ao todo, a filha de Fernanda Montenegro apareceu com cinco malas da grife alemã Rimowa. As peças variam de preço de acordo com o modelo e tamanho, mas as escolhidas por Fernanda podem ser adquiridas por R$ 6,9 mil a R$ 13,7 mil. Ao todo, as malas utilizadas pela da artista podem chegar ao valor de R$ 52 mil.

Descanso

Na semana passada, após Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional, Fernanda Torres, Selton Mello e o diretor, Walter Salles, deram uma entrevista ao Jornal Nacional e falaram o que pretendem fazer após todo o trabalho dos últimos meses envolvendo o filme. “Dormir”, brincou a artista, com bom humor.

“A gente tá igual maratonista no fim daquela olimpíada chegando assim [tremendo], feliz da vida… Mas eu vou dormir né”, reforçou. Essa foi a primeira vez que um filme brasileiro conquistou um Oscar e apenas a segunda que uma atriz do Brasil concorre a uma estatueta. A primeira foi justamente com Fernanda Montenegro, em 1999, por Central do Brasil, também de Walter Salles.

Rejeitou homenagem

Nesta semana, Fernanda Torres voltou a falar que precisa tirar uns dias de descanso. Ao Gshow, a famosa explicou porque rejeitou um convite feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para participar do Carnaval do Rio, no Desfile das Campeãs.

“Minha vida não para desde setembro. Assim que passar isso tudo, vou precisar descansar. As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há seis meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho”, disse.