Fernanda Torres sai em defesa de atriz de Anora: “Ela é muito legal”

Durante a coletiva de imprensa de Ainda Estou Aqui pós-Oscar, Fernanda Torres saiu em defesa de Mikey Madison, vencedora do prêmio de Melhor Atriz por Anora. A derrota da brasileira e de Demi Moore, outra favorita ao prêmio, gerou revolta entre brasileiros, que lotaram o perfil da Academia no Instagram com críticas.

Fernanda, contudo, pediu mais carinho para a colega de profissão. “Só mandem amor para a Mikey Madison. Aquela mulher é muito legal”, declarou.

A atriz brasileira destacou que a noite da premiação foi um marco para o cinema independente. “Ontem foi um dia muito especial porque foi o dia do cinema independente dentro do Oscar”, afirmou.

Segundo ela, Anora e Ainda Estou Aqui compartilham semelhanças em suas produções, especialmente pelo orçamento reduzido e a entrega dos envolvidos. “A maneira como eles fizeram aquele filme foi a mesma maneira que fizemos o nosso. Eles tinham um budget pequeno. Ela se joga sem rede porque tem confiança no Sean Baker.”

Fernanda também revelou que o próprio Sean Baker, diretor de Anora, assistiu ao filme de Walter Salles e elogiou a obra. “Ele veio porque viu o filme recentemente e falou do quanto amou, porque reconhece o cinema independente que o Walter faz. Foi uma noite do cinema independente mundial.”

Por fim, a atriz comparou as narrativas das duas produções. “Eu me sinto Ainda Estou Aqui primo de Anora. Começa como uma comédia romântica e, de repente, tem uma virada que te faz sair do cinema pensando na falta de afeto no mundo”, concluiu Fernanda.