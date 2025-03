O carnaval do Tucumã, com o bloco do Vai Quem Quer, segue rendendo comentários nas redes sociais. O bloco se encerrou às 19h, mas não a folia, que se estendeu para bares próximos do local.

O que surpreendeu a todos é que, em meio às brincadeiras de carnaval, até mesmo um cavalo pode ser visto desfilando através das ruas do bairro.

Nem mesmo as ruas lotadas cheias de foliões impediu o passeio do equino, que inclusive visitou o carnaval do Tonheiros Bar, local onde aconteceu o “after” da folia do Vai Quem Quer

Veja o vídeo: