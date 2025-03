FGTS: veja quem tem direito e as datas para saque de até R$ 3 mil

Os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 já podem consultar se têm direito ao valor que será liberado. O pagamento será feito em duas parcelas, com a primeira prevista para os dias 6, 7 e 10 de março, limitada a R$ 3 mil. Valores superiores serão pagos em uma segunda parcela, programada para 17, 18 e 20 de junho.

A medida, que tem como objetivo liberar os valores retidos no FGTS para os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário, foi oficializada por meio de uma Medida Provisória publicada no dia 28 de fevereiro. No total, o governo destinará R$ 12 bilhões para beneficiar cerca de 12,2 milhões de trabalhadores.

Como consultar se tem direito ao saque?

Os trabalhadores podem verificar se possuem valores disponíveis por meio dos seguintes canais:

Aplicativo FGTS: Acesse a opção “Informações Úteis” e consulte os valores liberados;

Agências da Caixa Econômica Federal;

Telefone 0800 726 0207 (selecionando a opção “FGTS”).

No aplicativo do FGTS, os valores liberados podem ser identificados pelos códigos “SAQUE DEP 50S” ou “SAQUE DEP 50A”.

Quem pode sacar o FGTS liberado?

Terão direito ao saque os trabalhadores que:

Optaram pelo saque-aniversário do FGTS;

Foram demitidos sem justa causa ou tiveram seus contratos encerrados entre 01/01/2020 e 28/02/2025;

Possuem saldo disponível na conta do FGTS vinculada ao contrato rescindido.

As liberações serão feitas para rescisões contratuais por:

Demissão sem justa causa;

Rescisão indireta, culpa recíproca ou força maior;

Falência da empresa ou falecimento do empregador individual;

Encerramento de contrato de trabalho temporário;

Suspensão total do trabalho avulso.

Como será o pagamento?

Os valores serão creditados automaticamente na conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso o trabalhador não tenha informado uma conta, poderá sacar o valor nos canais da Caixa:

Lotéricas e terminais de autoatendimento (com Cartão Cidadão e senha);

Agências da Caixa (com documento de identidade e carteira de trabalho).

Calendário de pagamento

Primeira parcela (até R$ 3 mil): 6, 7 e 10 de março;

Segunda parcela (valores acima de R$ 3 mil): 17, 18 e 20 de junho.

Atenção a golpes

A Caixa alerta que não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp. Para evitar fraudes:

Nunca compartilhe sua senha ou dados pessoais por telefone ou mensagens;

Utilize apenas os canais oficiais da Caixa para informações e serviços.

A medida busca garantir que os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e perderam seus empregos possam acessar seus recursos do FGTS de maneira mais rápida e acessível.