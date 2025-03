Letícia Cazarré publicou uma foto de Maria Guilhermina no Instagram e revelou que a pequena foi internada, pela segunda vez no ano, nesta quinta-feira (6/3). A jornalista aproveitou para pedir orações à filha e explicou o que levou a bebê, que nasceu com anomalia de Ebstein, uma rara condição cardíaca, a ir ao hospital novamente.

“Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand by, e corre para leva-la para o hospital. É lá que ela recebe os cuidados intensivos. É lá também que a gente vive tantas emoções, tantas dúvidas, tantas incertezas”, declarou. Na sequência, ela comentou sobre como é estar ao lado de uma criança no hospital. “Por outro lado, é lá que Deus se faz presente sem a menor sombra de dúvidas: em cada leito com uma criança deitada e uma família esperançosa ao lado. Vamos todos desde já rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil nesta quarta-feira de cinzas?”, relatou. Letícia pediu para que “os anjinhos da guarda consolem” as crianças. “Que os médicos e profissionais de saúde deem o seu melhor para aliviar cada um de seus sofrimentos. E que nós todos que estamos saudáveis e muitas vezes nem sequer nos lembramos disso, possamos tirar um bem disso tudo e agradecer a Deus pela nossa saúde”, pontuou. Por fim, ela fez um pedido aos seguidores. “Se você tiver alguém doente na família, pare um instante agora e faça uma oração pela saúde dessa pessoa. Dizem que a oração é o melhor remédio”, encerrou.