Filho de Lucas Lucco posa em viagem com mãe e padrasto; veja fotos

Luca, filhos de Lucas Lucco, de apenas 3 anos, encantou internautas ao aparecer em novas fotos de uma viagem especial ao lado da mãe, Lorena Carvalho, e do padrasto. Os cliques, compartilhados nas redes sociais pela ex do cantor, mostram o menino em momentos descontraídos.

A viagem ocorreu em meio à rotina dividida entre os pais, após a separação de Lorena e Lucas Lucco em 2022.

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Lorena compartilhou detalhes da experiência em uma fazenda. Nos comentários do post, internautas elogiaram a nova família.

“Gente, que família mais linda, é de se admirar”, escreveu um internauta. “Que coisa bonita de se ver esse casal, com o Luca então… nem se fala”, disse outra.

Vale destacar que Lucas Lucco vive um momento difícil tratando uma depressão e recentemente desabafou nas redes sociais sobre a doença.

“Quando você tem que trabalhar e está em uma crise”, disse o cantor em um vídeo compartilhado no Instagram. Na imagem, ele aparece chorando enquanto dirige.