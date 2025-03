Filipe Luís, do Flamengo, é o técnico com maior invencibilidade no Brasil; veja top-10

O início de temporada é animador para jovens treinadores do futebol brasileiro. Filipe Luís, do Flamengo, está há 21 jogos sem perder e carrega maior invencibilidade no país. Logo atrás dele está Thiago Carpini, do Vitória, invicto há 20 jogos. Aos 39 e 40 anos, respectivamente, os dois assumiram as equipes no ano passado.