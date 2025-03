Finais dos Estaduais se aproximam: veja o resumo do fim de semana

O fim de semana foi movimentado nos campeonatos estaduais pelo Brasil. A temporada ainda está no início, mas as competições regionais já entram em sua fase decisiva, com confrontos cada vez mais acirrados. Confira um resumo dos principais jogos:

Campeonato Baiano

O Vitória deu um grande passo rumo à final ao golear o Atlético-BA por 4 a 0 no primeiro jogo da semifinal. Já na outra chave, a surpresa ficou por conta do Jacuipense, que venceu o Bahia por 2 a 1 em plena Arena Fonte Nova. Agora, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de volta para garantir vaga na final.

Campeonato Carioca

Mais uma vez, o Flamengo levou a melhor sobre o Vasco. Com um gol de Bruno Henrique, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal. Nos últimos 31 confrontos, o Vasco superou o rival apenas duas vezes e, agora, precisa vencer por dois gols de diferença para chegar à final.

Na outra semifinal, o Fluminense não encontrou dificuldades e goleou o Volta Redonda por 4 a 0 no Maracanã. Com a vitória, o Tricolor praticamente assegurou sua quinta final consecutiva.

Campeonato Gaúcho

A final do Gauchão está definida: teremos Gre-Nal na decisão!

O Internacional garantiu sua vaga ao vencer o Caxias nos dois jogos da semifinal. Já o Grêmio precisou de uma dose extra de emoção para chegar à decisão. Depois de vencer o Juventude por 2 a 1 no jogo de ida, o Tricolor ficou com um jogador a menos no segundo tempo da volta e viu o adversário abrir 2 a 0, resultado que o eliminaria. No entanto, aos 51 minutos da etapa final, Gustavo Martins marcou um golaço de bicicleta, levando a disputa para os pênaltis.

Nos tiros diretos, brilhou a estrela do goleiro Tiago Volpi, que garantiu a classificação do Grêmio para a grande final contra o Internacional.

Campeonato Cearense

O Ceará está muito próximo da final após vencer o Maracanã (o time cearense, não o estádio) por 3 a 0 no jogo de ida. O Vozão pode até perder por dois gols de diferença na volta que ainda assim estará classificado.

No outro confronto, Ferroviário e Fortaleza ficaram no 0 a 0. A decisão acontecerá no Castelão, onde quem vencer garantirá vaga na final.

Campeonato Paulista

O Paulistão está prestes a definir seus semifinalistas. Palmeiras, Santos e Corinthians já garantiram seu lugar, enquanto São Paulo e Novorizontino ainda disputam a última vaga.

O Palmeiras avançou com tranquilidade, vencendo o São Bernardo por 3 a 0 fora de casa, com destaque para o golaço da joia alviverde, Estevão. No domingo, o Corinthians bateu o Mirassol por 2 a 0 na Neo Química Arena e também se classificou.

O grande destaque das quartas de final foi a vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, com um gol de falta de Neymar. O retorno do “Menino Ney” ao Peixe segue dando o que falar e promete grandes emoções na reta final do campeonato.