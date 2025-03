Final do Paulistão 2025 tem datas e horários definidos; confira

A Federação Paulista de Futebol (FPF), anunciou, nesta terça-feira (11/3), os detalhes para a grande decisão do Campeonato Paulista. Diferente das demais fases eliminatórias da competição, a final do Campeonato Paulista acontece em jogos de ida e volta.

O Palmeiras abre a decisão no Allianz Parque, neste domingo (16/3), às 18h30. A partida de volta acontece somente no dia 27 deste mês, em decorrência da data FIFA, com mando do Corinthians, na Neoquímica Arena, às 21h35.

A partida é uma reedição da final do estadual de 2020, última vez que as equipes se enfrentaram na decisão. Naquela ocasião, ambos os jogos terminaram em empate e o alviverde venceu o alvinegro nas penalidades. Desde então, o Palmeiras chegou em todas as finais de campeonato no seu estado.

O Verdão é o atual tricampeão paulista e vai em busca do 27º título da competição. Se for campeão diante do rival, se tornará o terceiro maior campeão do torneio. O Corinthians é o dono desse posto com 30 títulos e busca voltar a vencer a competição após seis anos. O último título da equipe foi na decisão de 2019, diante do São Paulo.

Para chegar à final, o Corinthians venceu o Santos por 2 x 1 na semifinal, na Neoquímica Arena, no último domingo (9/3). O Palmeiras avançou depois de vencer o Choque-Rei, contra o São Paulo, pelo placar mínimo de 1 x 0, em gol de pênalti.