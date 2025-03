O fisiculturista Chris Bumstead, conhecido como Cbum, protagonizou um acidente inusitado. O campeão acabou invadindo a academia, localizado dentro da própria casa, com seu carro. Nas imagens do circuito interno, Chris invade o local com o seu Camaro 1989.

Veja: O incidente ocorreu em março de 2024, no entanto, as imagens foram reveladas somente nessa quinta-feira (13/3). Nas imagens, ele aparece mexendo dentro do veículo que acaba se mexendo e colidindo com um dos aparelhos da academia.