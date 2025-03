O cantor Fiuk e a irmã, Cleo, participaram neste domingo (9/3) do quadro Batalha do Lip Sync, exibido no Domingão com Huck. Na atração, o filho de Fábio Júnior dublou Roberto Carlos e, no segundo desafio, interpretou Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones. Ele acabou derrotado pela irmã, que dublou Ivete Sangalo, mas outro detalhe chamou a atenção de internautas durante a atração dominical.

Homenagem ao Rei Na primeira parte do quadro, em que Fiuk dublou o cantor Roberto Carlos, o filho de Fábio Júnior reproduziu o momento em que o Rei distribui rosas às mulheres em seus shows. Durante sua apresentação, porém, Fiuk ignorou completamente Dona Déa Lúcia, companheira de palco de Luciano Huck. Ele entregou flores à irmã e a Lívia Andrade, mas deixou a mãe de Paulo Gustavo a ver navios. O momento, claro, não passou despercebido nas redes sociais. “Meu ranço do Fiuk aumentando com ele não dando uma rosa para Dona Déa”, escreveu Paulo Lucas no X, antigo Twitter. “Fiuk não deu rosa para a Dona Déa. Que mico. #Domingão”, observou a internauta Vanessa. “Fiuk não deu uma rosa para Dona Déa? Que vacilo”, reclamou a telespectadora Carmem, na mesma rede social. Competição Fiuk dublou a música Emoções, um dos maiores sucessos de Roberto Carlos, e usou um figurino inspirado na capa de um álbum lançado pelo cantor em 1981. “Respeito muito o Roberto, de verdade. Até meu pai é fã dele, inclusive. Eu estava muito nervoso! Eu estava brincando para não parecer que estava muito tenso”, comentou ele após a apresentação. Na primeira parte do quadro, a irmã de Fiuk, Cleo, dublou Marina Lima. Já na batalha final, os homenageados foram Mick Jagger, vocalista do grupo britânico The Rolling Stones, e a cantora baiana Ivete Sangalo. A filha de Fábio Júnior e Glória Pires, no entanto, levou a melhor. “Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com meu irmão, de estar aqui nesse programa que a gente adora, a gente admira, com essa plateia realmente especial”, disse. Assista ao momento: