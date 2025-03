O cantor Fiuk, filho de Fábio Júnior, causou alvoroço nas redes sociais no último domingo (9/3) ao ignorar Dona Déa Lúcia, companheira de palco de Luciano Huck no Domingão. O artista participou do quadro Batalha do Lip Sync e dublou Roberto Carlos. Ao distribuir flores às mulheres presentes, porém, ele se esqueceu de presentear a mãe de Paulo Gustavo. Nas redes, Fiuk se desculpou e se explicou sobre o ocorrido.

Gafe no Batalha do Lip Sync

No Instagram, Fiuk se desculpou e explicou a gafe. “Você me perdoa @dealucia66? Às vezes, na hora da apresentação, tem muito detalhe e acabo não conseguindo lembrar de todos. Eu realmente queria ter entregado a rosa primeiro pra você, mas quando eu vi já não dava mais tempo… eu tinha que voltar pro pedestal do microfone”, escreveu o ator ao compartilhar uma foto beijando a mãe de Paulo Gustavo ao lado da irmã.

Fiuk participou do Batalha do Lip Sync ao lado da irmã, Cleo, filha de Fábio Júnior com a atriz Glória Pires. Além de Roberto Carlos, ele também homenageou Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones. Já a atriz dublou no primeiro confronto Marina Lima e, em seguida, interpretou Ivete Sangalo. Cleo saiu vitoriosa do confronto.

Enquanto dublava a canção Emoções, de Roberto Carlos, Fiuk repetiu o gesto do Rei de entregar flores às mulheres presentes. O filho de Fábio Júnior presenteou no palco do Domingão a irmã e Lívia Andrade com rosas, mas ignorou Dona Déa Lúcia, que ficou a ver navios.

Reações

A gafe de Fiuk envolvendo Dona Déa não passou despercebida nas redes sociais. “Meu ranço do Fiuk aumentando com ele não dando uma rosa para Dona Déa”, escreveu Paulo Lucas no X, antigo Twitter. “Fiuk não deu rosa para a Dona Déa. Que mico. #Domingão”, observou a internauta Vanessa. “Fiuk não deu uma rosa para Dona Déa? Que vacilo”, reclamou a telespectadora Carmem, na mesma rede social.

Na homenagem a Roberto Carlos, Fiuk usou um figurino inspirado na capa de um álbum lançado pelo cantor em 1981. “Respeito muito o Roberto, de verdade. Até meu pai é fã dele, inclusive. Eu estava muito nervoso! Eu estava brincando para não parecer que estava muito tenso”, comentou ele após a apresentação.

