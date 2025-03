Flamengo produz pouco, mas é eficiente e terá que controlar ansiedade para ser campeão carioca

No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, na noite de quarta-feira, o Flamengo de Filipe Luís fez o que não conseguiu nos dois jogos anteriores contra o Fluminense: foi eficiente. Sem ser brilhante, o time forçou o erro do adversário e abriu vantagem magra na decisão do Estadual. Poderia ter ficado mais perto do título, porém, também errou e correu riscos no 2 a 1 no Maracanã.